Per Sios21Giffoni viaggio nella Gen Z

Esplorare la Gen Z attraverso storie d'innovazione e imprenditorialità. Questo lo spirito di #Sios21Giffoni, penultima tappa del format di eventi promosso da StartupItalia, coprodotto da Giffoni e dal suo Dipartimento Innovazione. A vincere lo Special Award Giffoni Edition è stata la startup Weshort – In short we trust. Weshort è la piattaforma on demand dei cortometraggi ed è stata selezionata dalla giuria tra una rosa di 5 startup dei media e dell'entertainment, in gara per il premio Special Award Giffoni Edition e presentate nell'ambito di "105StartUp!" con Radio 105, l'appuntamento con Alessandro Sansone e Annie Mazzola. La vincitrice concorrerà anche al premio "Radio 105 Special Award", il 13 dicembre a #SIOSWinter. Per Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni, l'evento è servito non solo a testimoniare una partnership importante, ma anche a confermare i ...

