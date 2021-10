Per il telemarketing selvaggio, il Garante multa Sky per 3,3 milioni di euro (Di martedì 19 ottobre 2021) Sky non era stata autorizzata a utilizzare i nominativi degli utenti a fini promozionali, secondo il Garante della Privacy. Così, come è capitato in passato per alcune compagnie telefoniche, anche l’emittente satellitare è stata accusata di telemarketing selvaggio e il Garante della Privacy ha comminato alla società una sanzione da 3,3 milioni di euro. Una cifra decisamente alta che evidenzia la portata del fenomeno. LEGGI ANCHE > Il colpo della GdF di Varese: streaming pirata, denunciati il responsabile e i 1800 abbonati Garante contro Sky, la sanzione Il Garante ha comunicato che il provvedimento «giunge al termine di una complessa attività istruttoria avviata a seguito di decine di segnalazioni e reclami di persone che lamentavano la ricezione di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 ottobre 2021) Sky non era stata autorizzata a utilizzare i nominativi degli utenti a fini promozionali, secondo ildella Privacy. Così, come è capitato in passato per alcune compagnie telefoniche, anche l’emittente satellitare è stata accusata die ildella Privacy ha comminato alla società una sanzione da 3,3di. Una cifra decisamente alta che evidenzia la portata del fenomeno. LEGGI ANCHE > Il colpo della GdF di Varese: streaming pirata, denunciati il responsabile e i 1800 abbonaticontro Sky, la sanzione Ilha comunicato che il provvedimento «giunge al termine di una complessa attività istruttoria avviata a seguito di decine di segnalazioni e reclami di persone che lamentavano la ricezione di ...

