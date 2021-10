Pensioni a Quota 102, taglio dell’Irpef e reddito di cittadinanza: cosa vuole fare il governo Draghi dopo il voto (Di martedì 19 ottobre 2021) Nell’agenda del governo Draghi dopo il voto ci sono Quota 102 per le Pensioni e la riforma del reddito di cittadinanza. Oltre al taglio delle tasse, che dovrebbe partire dall’Irpef. Anche se il centrodestra esce scosso dai risultati (e Giorgia Meloni è tornata ad accusare ieri gli alleati per la loro partecipazione all’esecutivo) a Palazzo Chigi non si aspettano problemi per un governo che ormai punta ad arrivare al 2023. E lavora quindi alla sua prima legge di bilancio, che dovrebbe pesare intorno ai 25 miliardi. E che dovrebbe essere trasmessa alle Camere entro domani, 20 ottobre. Ma il ministro dell’Economia Daniele Franco si prenderà forse qualche giorno in più. Per chiudere le partite più difficili. La ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Nell’agenda delilci sono102 per lee la riforma deldi. Oltre aldelle tasse, che dovrebbe partire dall’Irpef. Anche se il centrodestra esce scosso dai risultati (e Giorgia Meloni è tornata ad accusare ieri gli alleati per la loro partecipazione all’esecutivo) a Palazzo Chigi non si aspettano problemi per unche ormai punta ad arrivare al 2023. E lavora quindi alla sua prima legge di bilancio, che dovrebbe pesare intorno ai 25 miliardi. E che dovrebbe essere trasmessa alle Camere entro domani, 20 ottobre. Ma il ministro dell’Economia Daniele Franco si prenderà forse qualche giorno in più. Per chiudere le partite più difficili. La ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #19ottobre: brusca frenata per il Pil della #Cina. Contesa sui t… - Agenzia_Ansa : Una fase transitoria di due anni dovrebbe accompagnare il superamento di quota 100. È l'ipotesi che emerge in vista… - Radio1Rai : #Quota100 addio. #ElsaFornero a #Forrest: «Non c’è bisogno di una riforma delle #pensioni, serve un approccio nuovo… - infoitinterno : Pensioni news, ipotesi quota 102: fase transitoria per due anni - infoitinterno : Il governo lavora alla manovra, sulle pensioni ipotesi quota 102 -