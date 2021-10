Pechino 2022 | proteste attivisti durante consegna fiamma olimpica | “Cio legittima violazione diritti umani”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Questo è sportwashing. Non ci sono ragioni legittime per ospitare i Giochiun genocidio. Sicuramente in Cina ci sarannodi uiguri e tibetani. Il Cio stando una delle peggiori violazioni deinell’intero 21° secolo“. Queste le dure parole di Zumretay Arkin, advocacy manager del World Uighur Congress, e di Pema Doma, direttore delle campagne per gli studenti per un Tibet libero, pronunciateuna conferenza stampa ad Atene. I due sono tra i leader del movimento diche nelle ultime ore ha fatto sentire la propria voce contro le Olimpiadi invernali di, nella giornata in cui il presidente del Comitato olimpico ellenico, Spyros Kapralos, ha affidato la lanterna contenente ...