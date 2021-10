Pattinaggio di figura, Skate America 2021: nella danza gara a trazione statunitense (Di martedì 19 ottobre 2021) Saranno verosimilmente gli atleti di casa a fare la voce grossa nella prova della danza di Skate America 2021, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di Pattinaggio di figura pianificata questo fine settimana, precisamente dal 22 al 24 ottobre, presso la Tropicana Ave di Las Vegas, in Nevada. Guardando la lista degli iscritti infatti, balza infatti subito all’occhio la presenza di due coppie nettamente superiori rispetto al resto della concorrenza, Madison Hubbell-Zachary Donohue e Madison Chock-Evan Bates, entrambe facenti parte del prestigioso e agguerrito gruppi di Montrèal, alla corte del duo Dubreuil-Lauzon. Anche per questo motivo sarà molto importante capire quale direzione prenderà la gara in senso gerarchico. Se ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Saranno verosimilmente gli atleti di casa a fare la voce grossaprova delladi, prima tappa del circuito ISU Grand Prix-2022 didipianificata questo fine settimana, precisamente dal 22 al 24 ottobre, presso la Tropicana Ave di Las Vegas, in Nevada. Guardando la lista degli iscritti infatti, balza infatti subito all’occhio la presenza di due coppie nettamente superiori rispetto al resto della concorrenza, Madison Hubbell-Zachary Donohue e Madison Chock-Evan Bates, entrambe facenti parte del prestigioso e agguerrito gruppi di Montrèal, alla corte del duo Dubreuil-Lauzon. Anche per questo motivo sarà molto importante capire quale direzione prenderà lain senso gerarchico. Se ...

