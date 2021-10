Pattinaggio artistico, Skate America 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di martedì 19 ottobre 2021) Si inizia a fare sul serio. Mancano solo tre giorni all’inizio di Skate America 2021, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di Pattinaggio artistico in scena presso la Tropicana Ave di Las Vegas, in Nevada dal 22 al 24 ottobre 2021. Per l’occasione saranno della partita svariati big della disciplina, motivati a inaugurare nel migliore dei modi il ciclo di gare che contano. Tra i più attesi del lotto figura certamente il detentore del titolo iridato nonché padrone di casa Nathan Chen, leader della serie nelle ultime tre edizioni. Presenti inoltre il compagno di squadra Vincent Zhou, il Vice Campione Olimpico Shoma Uno e, aspetto molto importante, anche Daniel Grassl, al debutto assoluto nel circuito della massima categoria. In campo femminile i riflettori ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Si inizia a fare sul serio. Mancano solo tre giorni all’inizio di, prima tappa del circuito ISU Grand Prix-2022 diin scena presso la Tropicana Ave di Las Vegas, in Nevada dal 22 al 24 ottobre. Per l’occasione saranno della partita svariati big della disciplina, motivati a inaugurare nel migliore dei modi il ciclo di gare che contano. Tra i più attesi del lotto figura certamente il detentore del titolo iridato nonché padrone di casa Nathan Chen, leader della serie nelle ultime tre edizioni. Presenti inoltre il compagno di squadra Vincent Zhou, il Vice Campione Olimpico Shoma Uno e, aspetto molto importante, anche Daniel Grassl, al debutto assoluto nel circuito della massima categoria. In campo femminile i riflettori ...

Advertising

minyvonnee : @sunshinelixie97 Cavolo come mi dispiaceee io dovetti smettere non per colpa mia purtroppo pattinaggio artistico an… - wolvespath : Visto che devo sempre question ogni mia decisione: considerando che non seguo molto il pattinaggio artistico, ma ch… - Captain_Galileo : Pensavo che i pattini per il pattinaggio artistico fossero più o meno simili ai roller E INVECE - canaledieci : Il Roma Roller Team Campione mondiale di pattinaggio artistico a rotelle 2021 - corriereveneto : Pattinaggio artistico, Marco Zandron alle Olimpiadi. «Ma gareggerò con la Spagna...per amore» -