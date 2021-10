Advertising

TuttoAndroid : Patch di sicurezza per questi smartphone Samsung e una sorpresa per POCO F3 - redhotcyber : Android: ad ottobre ci regala patch di sicurezza per oltre 50 vulnerabilità. - filippo_mol : Microsoft ha corretto quattro falle 0-day, una sfruttata attivamente - ProH4Ck : Microsoft ha corretto quattro falle 0-day, una sfruttata attivamente - alex_m_84 : Microsoft ha corretto quattro falle 0-day, una sfruttata attivamente -

Ultime Notizie dalla rete : Patch sicurezza

Cyber Security 360

...hardware integrato (fotocamere in primis) sia per la possibilità di contare per lungo tempo sulla ricezione puntuale degli aggiornamenti alle nuove versioni di Android e delledi. ...Da quello che sappiamo al momento il firmware non aggiunge funzionalità, ma aggiorna solamente ledial mese di ottobre 2021. Per quanto riguarda le correzioni introdotte dalla...Secondo uno studio di Ivanti, il 71% dei responsabili IT di sicurezza considera il processo di patching troppo complesso e anche lungo da gestire.Buone notizie per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S10, almeno per quanto riguarda la disponibilità del tanto atteso a ggiornamento di sicurezza di ottobre 2021 qui in Europa. Dopo aver ...