Paradosso Usa, rebus per Biden. Huawei sotto sanzioni e Zte vola (Di martedì 19 ottobre 2021) “Huawei è nella lista nera Usa, Zte (che è di proprietà di aziende dell’industria militare cinese) no. E ne approfitta per crescere”, scrivevamo ad aprile su Formiche.net. E aggiungevamo: “(Il presidente statunitense Joe) Biden è a un bivio: imporre sanzioni seguendo il predecessore (Donald) Trump o chiudere un occhio lasciando spazio ai repubblicani?”. Oggi il sito specializzato LightReading – che ad aprile parlava di “possibile incubo” per Biden – ha analizzato i numeri del gruppo cinese che prevede un utile netto per il recente terzo trimestre pari a circa il doppio di quello di un anno fa. Il tutto dopo un primo semestre a gonfie vele con l’utile netto cresciuto di circa il 120% e le vendite aumentate del 12,4%. Zte sembra tornata ai livelli del 2017, ma con una differenza: allora il margine operativo nel primo ... Leggi su formiche (Di martedì 19 ottobre 2021) “è nella lista nera Usa, Zte (che è di proprietà di aziende dell’industria militare cinese) no. E ne approfitta per crescere”, scrivevamo ad aprile su Formiche.net. E aggiungevamo: “(Il presidente statunitense Joe)è a un bivio: imporreseguendo il predecessore (Donald) Trump o chiudere un occhio lasciando spazio ai repubblicani?”. Oggi il sito specializzato LightReading – che ad aprile parlava di “possibile incubo” per– ha analizzato i numeri del gruppo cinese che prevede un utile netto per il recente terzo trimestre pari a circa il doppio di quello di un anno fa. Il tutto dopo un primo semestre a gonfie vele con l’utile netto cresciuto di circa il 120% e le vendite aumentate del 12,4%. Zte sembra tornata ai livelli del 2017, ma con una differenza: allora il margine operativo nel primo ...

Advertising

ParliamoDiNews : Paradosso Usa, rebus per Biden. Huawei sotto sanzioni e Zte vola - - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Paradosso Usa, rebus per Biden. Huawei sotto sanzioni e Zte vola Le sanzioni americane colpiscono il colosso ma “salvano… - GabrieleCarrer : Occhio! Le sanzioni americane colpiscono Huawei ma “salvano” Zte, che ha legami con l’industria militare di Pechino… - formichenews : Paradosso Usa, rebus per Biden. Huawei sotto sanzioni e Zte vola Le sanzioni americane colpiscono il colosso ma “s… - CLAUDIOMARTANO2 : Entrambe le proposte sono fortemente osteggiate dalle compagnie farmaceutiche e dalle assicurazioni private. I Dem… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradosso Usa "Il rischio di crisi è più che reale" E negli Usa ora c'è un brutale confronto interno sulle responsabilità della disfatta e sulle sue conseguenze". Siamo di fronte a un paradosso? "A fianco della capacità militare e tecnologica ...

'Giudicare una democrazia dall'esterno è antidemocratico'. Il paradosso di Xi ... ha detto Xi, che ha poi concluso con il suo 'paradosso': 'è 'antidemocratico' giudicare tutti i ... Qin Gang, di sfidare la narrativa emergente che riassume il rapporto USA - Cina come 'democrazia ...

"Giudicare una democrazia dall'esterno è antidemocratico". Il paradosso di Xi L'HuffPost "Giudicare una democrazia dall'esterno è antidemocratico". Il paradosso di Xi Lanciato verso il terzo mandato, il leader è tornato ad insistere sulla teoria della ricchezza "a forma di oliva" ...

Cina a caccia di cotone per l'embargo Usa Il prezzo del cotone è al massimo da dieci anni. Da gennaio 2021 è aumentato del 45%. Il fenomeno si deve in parte agli enormi ...

E negliora c'è un brutale confronto interno sulle responsabilità della disfatta e sulle sue conseguenze". Siamo di fronte a un? "A fianco della capacità militare e tecnologica ...... ha detto Xi, che ha poi concluso con il suo '': 'è 'antidemocratico' giudicare tutti i ... Qin Gang, di sfidare la narrativa emergente che riassume il rapporto- Cina come 'democrazia ...Lanciato verso il terzo mandato, il leader è tornato ad insistere sulla teoria della ricchezza "a forma di oliva" ...Il prezzo del cotone è al massimo da dieci anni. Da gennaio 2021 è aumentato del 45%. Il fenomeno si deve in parte agli enormi ...