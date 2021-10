Papin | “Il mio gol al Porto un ricordo bellissimo”

(Di martedì 19 ottobre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM – Jean Pierretorna a parlare del suo Milan, lo squadrone che lo accolse dopo gli exploit con l’Olympique Marsiglia. In quella formazione guidata da Capello, l’attaccante francese era il sostituto di un certo Van Basten, calciatore incredibilmente talentoso e sfortunato. A proposito del suo compagno di squadra di allora, queste sono state le parole di stima del francese, intervistato da Milan Tv: “Sono arrivato al Milan piano piano perché quando sono arrivato c’era ancora Van Basten che giocava, e anche se aveva qualche problema alle caviglie, lui era il titolare. Questo non era in discussione. Poi lui si è fatto male e io ho fatto belle cose perché avevo la fiducia sia dell’allenatore che della squadra. Giocare con Van Basten mi faceva battere il cuore, ma purtroppo ci ho giocato non abbastanza insieme perché lui si è infortunato ed è ...

Commenta per primo Jean Pierre, ex attaccante del Milan , torna sulla sua esperienza in rossonero ai canali ufficiali milanisti: 'Quando sono arrivato al Milan ilsogno era vincere la Champions League perché già l'avevo ...Si tratta del francese Jean - Pierre, grande centravanti che giocò in rossonero dal 1992 al 1994 vincendo due scudetti e due Champions League . E proprio sulla sua esperienza milanista...Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Jean Pierre Papin ha parlato del Milan di Pioli. Queste le sue parole:"In questa squadra c'è una filosofia speciale, che tu devi non ...Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Jean Pierre Papin ha parlato della sua esperienza al Milan. Queste le sue parole: "Il Milan è un mito. È una squadra nella storia ...