Pallone d'oro, Messi verso una vittoria poco meritata: decisivo il passaggio al PSG (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella corsa al Pallone d'oro, Lionel Messi dovrebbe aver staccato Jorginho: decisivo il passaggio dell'argentino al PSG Se il Pallone d'oro, come ormai consuetudine, venisse assegnato al più vincente dell'anno, allora Jorginho non avrebbe rivelati con le vittorie in Champions League, in Supercoppa europea e all'Europeo con l'Italia. Ma c'è qualcosa di più importante, pere, delle vittorie: ovvero il nome che si è costruito nell'arco di tutta la carriera. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, a trionfare a novembre sarà nuovamente Lionel Messi che di trofei ne ha vinti due, la Coppa America e la Copa del Rey, che però sono ben meno importanti rispetto a quanto conquistato dal centrocampista italiano. A risultare decisivo per ...

