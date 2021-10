Palermo, via al progetto del Centro Sportivo. Mirri: “Asset decisivo per il futuro” (Di martedì 19 ottobre 2021) Via al progetto del nuovo Centro Sportivo del Palermo che sorgerà a Torretta: le dichiarazioni rilasciate dal presidente Dario Mirri Leggi su mediagol (Di martedì 19 ottobre 2021) Via aldel nuovodelche sorgerà a Torretta: le dichiarazioni rilasciate dal presidente Dario

Ultime Notizie dalla rete : Palermo via La Galleria delle Vittorie diventa centro commerciale: "Ma faremo cultura" La Galleria delle Vittorie di Palermo diventerà un centro commerciale. Negozi ma non solo, anche eventi, presentazioni di libri, ... 36 negozi distribuiti su tre piani; un intero isolato su via Maqueda, ...

Palermo, crollo di calcinacci dal sottopasso di via Belgio Prima un incidente stradale poi il crollo di alcuni calcinacci dal sottopasso di via Belgio a Palermo . Il sottopasso era stato chiuso dopo che una vettura era finita contro il guard - rail. Due automobilisti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco. Durante ...

Incidente in viale Regione, sbanda con l’auto e finisce sul guardrail PalermoToday Scicli, operatore del 118 picchiato durante un soccorso Un automobilista che era rimasto bloccato dalle operazioni di soccorso non aveva alcuna intenzione di attendere che i sanitari completassero l'intervento ...

Caos in via Belgio, auto contro aiuola spartitraffico: cadono anche calcinacci dal sottopassaggio PALERMO - Caos in via Belgio a Palermo dove si è verificato dapprima un incidente e poi sono crollati diversi calcinacci dal sottopassaggio. Due episodi ...

