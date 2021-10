(Di martedì 19 ottobre 2021) Le dichiarazioni dell'ex capitano del, Roberto, in merito alle difficoltà dei rosanero lontano dal "Renzo Barbera"

Advertising

Mediagol : Palermo, Biffi: “Problema trasferta? Il rischio è che diventi una psicosi” - ILOVEPACALCIO : Palermo, il mal di trasferta Biffi: «Parole di De Rose fanno riflettere. Rischio psicosi» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Biffi

Mediagol.it

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Due importanti excommentano la brutta sconfitta subita a Torre del Greco. Robertoe Gianni Di Marzio sono stati raggiunti da Repubblica per un'opinione sulle difficoltà dei rosa in trasferta. Parla prima ...... Marini (Severino - Fraggetta, Emmanuele) Potenza - ACR Messina: Maggio (Vitali - Pellino, Mallardi) Turris -: Giaccaglia (Belsanti - Politi, Ursini) VIbonese - Latina: Grasso (- ...