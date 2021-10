Pagelle TV della Settimana (11-17/10/2021). Promossi i 25 anni di Un Posto al Sole. Bocciati Ilary Blasi e le troppe polemiche per il tapiro ad Ambra

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 19 ottobre 2021)ad9 ai 25di Unal. La soap opera italiana più longeva compie un quarto di secolo che ha significato il raggiungimento di molteplici traguardi dal punto di vista televisivo, produttivo e sociale. E ora più che mai ha bisogno di auguri, visto che la Rai medita un azzardato trasloco alle 18.30, che potrebbe minare lo zoccolo duro di affezionati. Sempre appunto che l’obiettivo non sia disfarsi di un prodotto costoso optando per un talk show, più economico e manovrabile dalla politica. 8 all’esordio a Ballando con le Stelle di Morgan. A contribuire al debutto a razzo del celebrity talent di Rai1 c’è anche l’effervescente cantautore che, dopo aver portato in dotazione richiamo mediatico, stupisce in pista. Il Castoldi è il migliore per la giuria e ...