Pagelle Porto-Milan 1-0 | voti e tabellino Champions League 2021 2022

(Di martedì 19 ottobre 2021) Le, ie ildi1-0, match della terza giornata della fase a gironi di. La squadra rossonera crea poco, subisce tanto le azioni offensive deighesi che nel primo tempo si affacciano diverse volte dalle parti di Tatarusanu senza precisione. Nella ripresa però arriva la rete del vantaggio per gli uomini di Conceicao: sugli sviluppi di un contatto tra Taremi e Bennacer, ne approfitta Luis Diaz che col destro batte Tatarusanu. La reazione rossonera non c’è, ilgestisce bene il risultato nel finale. L’unico brivido per i padroni di casa un tiro da fuori area di Calabria che si spegne sul fondo. HIGHLIGHTS...

Advertising

CuoreRosso_Nero : #PortoMilan 1-0 risultato nuovamente dettato da errore arbitrale nulla togliendo al Porto che ha giocato e bene la… - PianetaMilan : #Pagelle #PortoMilan 1-0: si salvano in pochi, assenze troppo pesanti - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague… - calciomercatoit : ??Siete d'accordo con i voti di #PortoMilan? - infoitsport : Pagelle Porto Milan: promossi e bocciati dopo i primi 45' - lalasan78 : Le #pagelle di #PortoMilan 1-0: Schiaffone portoghese -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Porto

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/22:Milan Ledei protagonisti del match trae Milan, valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022. TOP: Joao Mario, Rafael Leao FLOP: Uribe, Giroud .....anticipazioni dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le...Le pagelle di Porto-Milan 1-0, match della fase a gironi di Champions League: voti e tabellino della partita del Do Dragao, migliori e peggiori in campo ...VOTO 5: Nella prima frazione, nonostante sia stata a completa trazione portoghese, non viene mai chiamato in causa. Sicuro comunque nelle uscite e bravo a spazzare lontano quando ce n'è era bisogno. S ...