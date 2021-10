Pagani, ancora fiamme in azienda per riciclo plastica (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – È molto probabilmente di origine dolosa l’attentato incendiario che ha interessato ancora una volta l’azienda che si occupa di riciclo di plastica in via Sorrentino a Pagani. Ieri, poco dopo la mezzanotte è scattato l’allarme. In fiamme due automezzi parcheggiati nel piazzale dell’azienda situata alla periferia del centro dell’agro nocerino sarnese. I due mezzi sono andati completamente distrutti dalle fiamme. Si tratta del secondo episodio. Soltanto due settimane fa un incendio analogo avvolse nelle fiamme un altro camion in sosta. Sul posto anche i carabinieri del reparto territoriale di Pagani che stanno indagando per risalire alle origini delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È molto probabilmente di origine dolosa l’attentato incendiario che ha interessatouna volta l’che si occupa didiin via Sorrentino a. Ieri, poco dopo la mezzanotte è scattato l’allarme. Indue automezzi parcheggiati nel piazzale dell’situata alla periferia del centro dell’agro nocerino sarnese. I due mezzi sono andati completamente distrutti dalle. Si tratta del secondo episodio. Soltanto due settimane fa un incendio analogo avvolse nelleun altro camion in sosta. Sul posto anche i carabinieri del reparto territoriale diche stanno indagando per risalire alle origini delle ...

