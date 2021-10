Pagamenti: Di Montigny (Flowe), ‘Giovani non perdano idea valore denaro' (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - ”Il nostro è un tempo di switch tra le generazioni, tra la nostra che è cresciuta con il contatto con la moneta fisica, e quella dei nostri figli che non ce l'avrà mai, e il fatto di non averlo può trarre in inganno sul suo valore; Flowe è nata anche con l'obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza del denaro”. Così Oscar di Montigny, presidente di Flowe, ha delineato le priorità dell'attività di Flowe, ending B Corp del gruppo bancario Mediolanum, durante un incontro al Phyd hub, a Milano, dedicato all'educazione finanziaria dei più giovani e al loro rapporto con la tecnologia. “Non avere la consapevolezza del valore intrinseco della moneta è pericoloso, i più giovani devono sapere come saperla risparmiare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - ”Il nostro è un tempo di switch tra le generazioni, tra la nostra che è cresciuta con il contatto con la moneta fisica, e quella dei nostri figli che non ce l'avrà mai, e il fatto di non averlo può trarre in inganno sul suoè nata anche con l'obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza del”. Così Oscar di, presidente di, ha delineato le priorità dell'attività di, ending B Corp del gruppo bancario Mediolanum, durante un incontro al Phyd hub, a Milano, dedicato all'educazione finanziaria dei più giovani e al loro rapporto con la tecnologia. “Non avere la consapevolezza delintrinseco della moneta è pericoloso, i più giovani devono sapere come saperla risparmiare e ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagamenti Montigny Educazione finanziaria dei giovani: la responsabilità e gli obiettivi formativi in un mondo digitale ...nodale sul quale concentrare le nostre riflessioni e le nostre azioni " afferma Oscar di Montigny, ... Con la progressiva digitalizzazione dei pagamenti emerge con forza il tema della gestione del denaro ...

Educazione finanziaria dei giovani: la responsabilità e gli obiettivi formativi in un mondo digitale ...nodale sul quale concentrare le nostre riflessioni e le nostre azioni " afferma Oscar di Montigny, ... Con la progressiva digitalizzazione dei pagamenti emerge con forza il tema della gestione del denaro ...

...nodale sul quale concentrare le nostre riflessioni e le nostre azioni " afferma Oscar di Montigny, ... Con la progressiva digitalizzazione dei pagamenti emerge con forza il tema della gestione del denaro ...