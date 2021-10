Ospedale San Giovanni, domani porte aperte per osteoporosi (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – In occasione della Giornata Mondiale dell’osteoporosi, promossa dalla Fondazione ONDA attraverso l’organizzazione di una serie di iniziative legate all’H-Open Day Salute Ossa, l’AO San Giovanni Addolorata apre le porte ai cittadini per promuovere la prevenzione. Sono infatti circa 5.000.000 gli italiani affetti da questa patologia, che può essere facilmente diagnostica attraverso esami strumentali che misurano la densità minerale ossea e soprattutto può essere prevenuta. Per la Giornata l’Azienda ha organizzato l’evento “osteoporosi: multidisciplinarità e percorsi dedicati”, iniziativa di educazione sanitaria rivolta alla cittadinanza per sensibilizzare e informare sui rischi dell’osteoporosi, malattia assai diffusa e spesso sottostimata che colpisce in particolare le donne, ma che interessa ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – In occasione della Giornata Mondiale dell’, promossa dalla Fondazione ONDA attraverso l’organizzazione di una serie di iniziative legate all’H-Open Day Salute Ossa, l’AO SanAddolorata apre leai cittadini per promuovere la prevenzione. Sono infatti circa 5.000.000 gli italiani affetti da questa patologia, che può essere facilmente diagnostica attraverso esami strumentali che misurano la densità minerale ossea e soprattutto può essere prevenuta. Per la Giornata l’Azienda ha organizzato l’evento “: multidisciplinarità e percorsi dedicati”, iniziativa di educazione sanitaria rivolta alla cittadinanza per sensibilizzare e informare sui rischi dell’, malattia assai diffusa e spesso sottostimata che colpisce in particolare le donne, ma che interessa ...

