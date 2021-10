Orsato disastroso, scontro Auriemma-Cruciani a Tiki Taka: volano parole grosse (Di martedì 19 ottobre 2021) scontro a Tiki Taka tra Raffaele Auremma e Giuseppe Cruciani sull’operato di Daniele Orsato in Juventus-Roma. I due hanno cominciato a punzecchiarsi durante la puntata del programma in onda su Italia 1. Gli errori di Orsato sono sotto gli occhi di tutti, tanto che i maggiori quotidiani sportivi hanno evidenziato il disastro fatto in Juve-Roma. L’arbitraggio di Orsato è stato anche oggetto dello scontro tra Auriemma e Cruciani. Il giornalista napoletano ha detto: “Credo che per Orsato sia umiliante essere designato per una partita della Juventus, dopo quanto avvenuto nel match con l’Inter nel 2008“. Il riferimento è al caso Pjanic che ha fatto nascere anche una inchiesta de Le ... Leggi su napolipiu (Di martedì 19 ottobre 2021)tra Raffaele Auremma e Giuseppesull’operato di Danielein Juventus-Roma. I due hanno cominciato a punzecchiarsi durante la puntata del programma in onda su Italia 1. Gli errori disono sotto gli occhi di tutti, tanto che i maggiori quotidiani sportivi hanno evidenziato il disastro fatto in Juve-Roma. L’arbitraggio diè stato anche oggetto dellotra. Il giornalista napoletano ha detto: “Credo che persia umiliante essere designato per una partita della Juventus, dopo quanto avvenuto nel match con l’Inter nel 2008“. Il riferimento è al caso Pjanic che ha fatto nascere anche una inchiesta de Le ...

