Orsato ‘assolto’ dall’Aia: la furiosa reazione della Roma (Di martedì 19 ottobre 2021) Orsato domenica sera in Juventus-Roma non ha concesso il vantaggio in occasione del rigore poi fallito da Veretout, una decisione che ha scatenato tante polemiche. La Roma è furiosa per i fatti di domenica sera, raccoglie gli umori di una tifoseria arrabbiata per la sequenza di errori che hanno sfavorito i giallorossi. Sui social e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 ottobre 2021)domenica sera in Juventus-non ha concesso il vantaggio in occasione del rigore poi fallito da Veretout, una decisione che ha scatenato tante polemiche. Laper i fatti di domenica sera, raccoglie gli umori di una tifoseria arrabbiata per la sequenza di errori che hanno sfavorito i giallorossi. Sui social e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Andrea_DiCarlo : @paolofranci17 in molti hanno “assolto” Orsato per questo non fallo di mano. Contesto la narrazione dei fatti, quel… -