Oroscopo Cancro domani 20 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 19 ottobre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro. La Luna vi è opposta anche in questo mercoledì, amici del Cancro, lasciando quindi presagire una giornata abbastanza fastidiosa, senza contare anche l'opposizione di Sole, Mercurio e Marte! Attorno a voi la tensione sembra essere palpabile, finendo quasi inevitabilmente per distrarvi. Forse una buona idea potrebbe essere rimanere fermi, evitando gli impegni troppo faticosi. Anche l'amore è problematico.

