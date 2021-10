Ordinato a Nexo e Celsius di cessare le operazioni a New York

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 19 ottobre 2021) Le piattaforme di prestito di criptovaluta sono oggetto di valutazione normativa da parte dei regolatori negli Stati Uniti perché operano senza licenza La procuratrice generale di New, Letitia James, ha emesso una diffida a due piattaforme di prestito di criptovaluta. Alle piattaforme è stato chiesto di smettere di operare nello Stato per non essersi registrate come broker con i regolatori statali. Nel comunicato stampa emesso ieri, la procuratrice generale James hadiimmediatamente le loro attività non registrate e illegali a New. La procuratrice ha inoltread altre tre piattaforme di criptovaluta di fornire immediatamente informazioni sulle loro attività e prodotti. La procuratrice ha sentenziato: “Le piattaforme ...