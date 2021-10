Ora il seggio vacante di Gualtieri fa gola a molti nel Pd: da Zingaretti a Cuperlo ecco il toto-nomi (Di martedì 19 ottobre 2021) Il collegio Lazio I della Camera, la circoscrizione XV che corrisponde alla zona centrale della Capitale, dovrà tornare al voto per scegliere il suo deputato. Con l’elezione a sindaco Roberto Gualtieri dovrà infatti lasciare il seggio della Camera, lasciato vacante da Paolo Gentiloni, vinto nel 2020 con il 62,2% dei consensi. Tra le ipotesi circolate c’era quella della candidatura dell’ex premier Giuseppe Conte: uno scenario seccamente smentito, almeno per ora, dall’entourage del leader 5 Stelle, che si affretta a bollare come “infondata” l’indiscrezione di una corsa di Conte nel collegio romano, tornata a farsi strada incessantemente nelle ultime ore, dopo la partita delle amministrative. LEGGI ANCHE Conte travolto dalla debacle M5S: «Indifendibile». E Raggi prepara la scalata al Movimento Tracollo M5S, parte la caccia grossa a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Il collegio Lazio I della Camera, la circoscrizione XV che corrisponde alla zona centrale della Capitale, dovrà tornare al voto per scegliere il suo deputato. Con l’elezione a sindaco Robertodovrà infatti lasciare ildella Camera, lasciatoda Paolo Gentiloni, vinto nel 2020 con il 62,2% dei consensi. Tra le ipotesi circolate c’era quella della candidatura dell’ex premier Giuseppe Conte: uno scenario seccamente smentito, almeno per ora, dall’entourage del leader 5 Stelle, che si affretta a bollare come “infondata” l’indiscrezione di una corsa di Conte nel collegio romano, tornata a farsi strada incessantemente nelle ultime ore, dopo la partita delle amministrative. LEGGI ANCHE Conte travolto dalla debacle M5S: «Indifendibile». E Raggi prepara la scalata al Movimento Tracollo M5S, parte la caccia grossa a ...

Advertising

christianrocca : Ora, mi raccomando, regalate all’avvocato del populismo nonché leader fortissimo di tutti i gratuitamente il seggio… - gualtierieurope : Domenica e lunedì mattina tutti al seggio per vincere il ballottaggio e far ripartire #Roma! Ecco come si vota. Met… - SecolodItalia1 : Ora il seggio vacante di Gualtieri fa gola a molti nel Pd: da Zingaretti a Cuperlo ecco il toto-nomi… - GiovanniG1950 : GUARDA CHE DEVI ANCORA DIMOSTRARE QUALCOSA, FINO AD ORA STAI CAMPANDO SULLE SPALLE DEGLI ALTRI . IL SEGGIO A SIENA… - LaLestofante : @EnricoLetta Ora che hai avuto il seggio promesso per favore vedi di nn dare quello di Gualtieri ai 5Cosi. PLEASE! -