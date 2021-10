Open d’Australia a rischio per Djokovic: “Non rivelerò se sono vaccinato, è una guerra” (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott — Il tennista numero uno al mondo Novak Djokovic potrebbe rinunciare alla partecipazione agli Australian Open del prossimo anno. Il motivo? Per accedere al torneo è necessario essere vaccinati contro il coronavirus, ma il campione non vuole rivelare il proprio status sanitario. Djokovic: “Divisione tra vaccinati e non è terrificante” «Stando le cose come stanno, non so ancora se andrò a Melbourne», ha dichiarato Djokovic alla stampa serba. «Di questi tempi le persone si spingono troppo oltre nel prendersi la libertà di fare domande e giudicare una persona. Qualunque cosa tu dica “sì, no, forse, ci sto pensando'”, ne trarranno vantaggio. Certo che voglio andare, l’Australia è il mio torneo del Grande Slam di maggior successo. Voglio competere. Amo questo sport e sono ancora motivato. Il mio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott — Il tennista numero uno al mondo Novakpotrebbe rinunciare alla partecipazione agli Australiandel prossimo anno. Il motivo? Per accedere al torneo è necessario essere vaccinati contro il coronavirus, ma il campione non vuole rivelare il proprio status sanitario.: “Divisione tra vaccinati e non è terrificante” «Stando le cose come stanno, non so ancora se andrò a Melbourne», ha dichiaratoalla stampa serba. «Di questi tempi le persone si spingono troppo oltre nel prendersi la libertà di fare domande e giudicare una persona. Qualunque cosa tu dica “sì, no, forse, ci sto pensando'”, ne trarranno vantaggio. Certo che voglio andare, l’Australia è il mio torneo del Grande Slam di maggior successo. Voglio competere. Amo questo sport eancora motivato. Il mio ...

