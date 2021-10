Ombre sulla strage di Natale | 47 anni senza mandanti e colpevoli

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 ottobre 2021) È da sempre ricordata come la “di“. Chi era davanti ai televisori, la sera dell’ del 23 dicembre 1984, ricorda ineludibilmente le drammatiche immagini che giungevano da San Benedetto Val di Sambro, poco lontano dalla Grande Galleria dell’Appennino, nella quale un potente ordigno, azionato con un radiocomando, era esploso alle ore 19,08 nella nona carrozza del Rapido 904 Napoli-Milano. L’attentato provocò in tutto 16 vittime. Vite innocenti, spezzate per sempre da una follia omicida inaudita. Parecchi sono ancora i nodi da sciogliere per giungere a una verità chiara ed inequivocabile su quanto accaduto quella tragica sera. Forse, qualche novità potrebbe arrivare ora dalle dichiarazioni, fatte recentemente, dal pentito Maurizio Ferraiuolo, nipote di Mario Ferraiuolo ucciso nel 2001 a Napoli, lo stesso uomo che fece affermazioni importanti, ...