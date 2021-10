Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 | Cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona!

(Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo quanto scritto dall’ANSA, cambiano la location dellaed alcune sedi di gara delledi, oltre ad alcune sedi di gara delle Paralimpiadi: lo annuncia il CdA del Comitato Organizzatore, presieduto da Giovanni Malagò. Lanon si terrà al PalaItalia Santa Giulia a, bensìdi Verona, mentre è arrivata la scelta di Bormio, in Alta Valtellina, quale sede per le gare di sci alpinismo, infine le gare di Para Cross Country e Para Biathlon, inizialmente previste in Valdidentro, si disputeranno in Val di Fiemme. Così all’ANSA Giovanni Malagò: “Ci tengo ad esprimere un ringraziamento personale a tutte le ...

Advertising

RaiSport : #OlimpiadiInvernali La cerimonia di apertura delle #olimpiadi Invernali di Milano e Cortina si svolgerà nella corn… - OA_Sport : Cambiano anche alcune sedi di gara! - marcocampanari : RT @MassimoSertori_: ??ORA È UFFICIALE!!! Il #CDA di #MilanoCortina2026 ha stabilito all’unanimità che sarà BORMIO la sede che ospiterà le g… - LPincia : RT @MassimoSertori_: ??ORA È UFFICIALE!!! Il #CDA di #MilanoCortina2026 ha stabilito all’unanimità che sarà BORMIO la sede che ospiterà le g… - inarteziogio : RT @RaiSport: #OlimpiadiInvernali La cerimonia di apertura delle #olimpiadi Invernali di Milano e Cortina si svolgerà nella cornice dall'A… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Invernali

Eurosport IT

La nostra previsione è di realizzare diversi vertiporti in Italia nei prossimi anni, in tempo per ledel 2026. Sea è il partner ideale per lo sviluppo della nostra strategia in ...VERONA - L' Arena di Verona farà da cornice alla cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026 , la venticinquesima Olimpiade invernale che si terrà proprio in Italia. Questo è stato deciso oggi dal ...CORTINA - La Fondazione Cortina 2021, che ha organizzato i Mondiali di sci lo scorso febbraio, ha chiuso il proprio mandato con un bilancio economico positivo, un utile di 1,68 milioni ...Secondo quanto scritto dall'ANSA, cambiano la location della Cerimonia d'Apertura ed alcune sedi di gara delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, oltre ad alcune sedi di gara delle Paralimpia ...