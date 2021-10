Olimpia Milano-Villeurbanne | Eurolega basket | programma | orario | tv | streaming

(Di martedì 19 ottobre 2021) L’ritorna in campo giovedì 21 ottobre per la quinta giornata di. I meneghini vogliono confermarsi in vetta alla classifica della massima competizione europea (insieme al Barcellona), dopo aver trionfato in tutte le partite fin qui disputate (tre delle quali nel fortino del Forum di Assago). A sfidarli nel match di questa settimana europea saranno i francesi dell’ASVEL Lyon-, che hanno subito la prima sconfitta in questa stagione digiovedì scorso contro il Maccabi Tel Aviv (85-93). La compagine di coach TJ Parker (fratello minore dell’ex stella dei San Antonio Spurs Tony Parker, attuale Presidente della società transalpina) aveva trionfato in tutte e tre le giornate precedenti della regular season della kermesse continentale, battendo anche i campioni in ...

Eurosport_IT : MILANO IMBATTUTA, ANCHE L’EFES CAMPIONE VA KO ???????? Superba Olimpia Milano lucida anche nel ritorno dell’Efes. Il f… - LucaNardo97 : Le 8 squadre ai playoff del 2020-21 dopo quattro turni di #EuroLeague: Olimpia Milano 4-0 ???? Barcellona 4-0 ????… - RaiSport : ?? #Basket: #OlimpiaMilano a punteggio pieno Questa stagione la corsa #scudetto sembra un affare a due: #Virtus e… - OlimpiaMI1936 : Ripartono i corsi di @fabulaonlus con il supporto di Olimpia Milano ? - bball_evo : EUROLEGA ???? - L'Olimpia Milano recupera questa settimana Troy Daniels, potrebbe fare il suo debutto giovedì contro… -

Si parlava di big della Virtus Bologna, ma anche l'non scherza, a cominciare da un basket che sta funzionando molto bene in questo inizio di stagione. Nel durissimo 93 - 68 rifilato ...L'Olimpia Milano ritorna in campo giovedì 21 ottobre per la quinta giornata di Eurolega. I meneghini vogliono confermarsi in vetta alla classifica della massima competizione europea (insieme al Barcel ...Lo aveva annunciato in conferenza stampa Ettore Messina dopo la vittoria contro la Reyer Venezia: "Troy Daniels rientrerà in squadra la settimana prossima". La guardia ...