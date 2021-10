Nuovo innesto per il Bologna: firmerà un biennale (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Bologna di Mihajlovic piazza un buon colpo a centrocampo. Dopo la notizia dell’infortunio di Kingsley, che starà fuori 4 mesi per la frattura del perone, è arrivata l’accelerata per Nicolas Viola. Viola, Bologna, firma L’ex numero 10 del Benevento, firmerà un biennale con i rossoblù fino al 30 giugno 2023. In questo momento sta effettuando le visite mediche, poi arriverà la firma e successivamente l’ufficialità del club. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Ildi Mihajlovic piazza un buon colpo a centrocampo. Dopo la notizia dell’infortunio di Kingsley, che starà fuori 4 mesi per la frattura del perone, è arrivata l’accelerata per Nicolas Viola. Viola,, firma L’ex numero 10 del Benevento,uncon i rossoblù fino al 30 giugno 2023. In questo momento sta effettuando le visite mediche, poi arriverà la firma e successivamente l’ufficialità del club. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

