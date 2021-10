Nuovo digitale terrestre, al via la rivoluzione della tv: ecco cosa cambia e come accedere ai bonus per sostituire gli apparecchi (Di martedì 19 ottobre 2021) Il conto alla rovescia volge ormai al termine. È fissato per domani, mercoledì 20 ottobre, il giorno in cui avrà inizio in tutta Italia lo “switch off” del digitale terrestre. Una novità che darà il via a un periodo di transizione lungo due anni durante il quale lo standard di trasmissione della tv passerà da DVB-T al DVB-T2, di qualità migliore, con conseguente migrazione dalla codifica Mpeg2 a quella Mpeg4. La “rivoluzione”, come gli addetti ai lavori l’hanno definita, coinvolgerà gli occhi degli spettatori ma anche i loro portafogli, visto che i televisori messi in vendita prima del 2010 dovranno essere sostituiti con dispositivi ad alta definizione o collegati a decoder per la ricezione del segnale ad alta definizione. Niente paura però, perché nella fase inziale la conversione al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Il conto alla rovescia volge ormai al termine. È fissato per domani, mercoledì 20 ottobre, il giorno in cui avrà inizio in tutta Italia lo “switch off” del. Una novità che darà il via a un periodo di transizione lungo due anni durante il quale lo standard di trasmissionetv passerà da DVB-T al DVB-T2, di qualità migliore, con conseguente migrazione dalla codifica Mpeg2 a quella Mpeg4. La “”,gli addetti ai lavori l’hanno definita, coinvolgerà gli occhi degli spettatori ma anche i loro portafogli, visto che i televisori messi in vendita prima del 2010 dovranno essere sostituiti con dispositivi ad alta definizione o collegati a decoder per la ricezione del segnale ad alta definizione. Niente paura però, perché nella fase inziale la conversione al ...

