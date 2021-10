Nuova Sabatini | rifinanziati gli investimenti delle PMI

(Di martedì 19 ottobre 2021) ... lo stanziamento è previsto dalla legge di assestamento di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, pubblicata in Gazzetta ufficiale ( G. U. n.226/2021 ). Già il Decreto Sostegni bis aveva ...

Rifinanziata con ulteriori 300 milioni di euro la "", agevolazione ministeriale che incentiva gli investimenti produttivi delle PMI (piccole e medie imprese) per l'acquisto di beni strumentali: lo stanziamento è previsto dalla legge di ...