Nuova Ford Focus debutta con uno stile ancora più innovativo (Di martedì 19 ottobre 2021) Ford ha svelato la Nuova versione della Focus, la familiare di medie dimensioni caratterizzata da un design espressivo e propulsori elettrificati efficienti, a cui si aggiungono una connettività avanzata e tecnologie di assistenza alla guida progettate per rendere l’esperienza di guida più semplice e gratificante. Un nuovo approccio alla filosofia del human-centric design di Ford aumenta la sicurezza e garantisce esterni più audaci, con uno stile più caratteristico declinato per le varianti ST-Line e Active. Ogni versione si distingue per elementi stilistici unici, capaci di sottolineare la personalità di ciascuna versione, con la possibilità di disporre di un pacchetto X che eleva il livello di specificità di ognuna e, sulla versione Active, di avere in dotazione il pacchetto Vignale che offre il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 ottobre 2021)ha svelato laversione della, la familiare di medie dimensioni caratterizzata da un design espressivo e propulsori elettrificati efficienti, a cui si aggiungono una connettività avanzata e tecnologie di assistenza alla guida progettate per rendere l’esperienza di guida più semplice e gratificante. Un nuovo approccio alla filosofia del human-centric design diaumenta la sicurezza e garantisce esterni più audaci, con unopiù caratteristico declinato per le varianti ST-Line e Active. Ogni versione si distingue per elementi stilistici unici, capaci di sottolineare la personalità di ciascuna versione, con la possibilità di disporre di un pacchetto X che eleva il livello di specificità di ognuna e, sulla versione Active, di avere in dotazione il pacchetto Vignale che offre il ...

Advertising

Info_Ricambi : Nuova @forditalia Focus Wagon torna a far parlare di sé?? - Italpress : Nuova Ford Focus debutta con uno stile ancora più innovativo - Info_Ricambi : Il nuovo EcoBoost si presenta con una cilindrata di 2,3 litri e una potenza di 280 CV per una coppia massima di 420… - auto2g : Nuova Ford Focus. Motori EcoBoost Hybrid con cambio Powershift a 7 marce, tecnologie avanzate e connettività cloud.… - no_hero82 : RT @Stefano18837956: 1976: una grave epidemia di influenza suina colpì gli Stati Uniti. Poco tempo dopo, il Presidente Ford dette il via ad… -