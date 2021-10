Nostalgia Bonucci | “Vorrei rigiocare la finale Champions di Cardiff”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nel corso di una sua intervista ad Amazon Prime Video, alla vigilia della sfida dicontro lo Zenit, Leonardo, difensore della Juventus, ha parlato di vari temi (qui per leggere altri suoi passaggi) tra cui le finali di. Queste le sue parole: “Quali delle due finali dirigiocherei? Sono molto combattuto, entrambe hanno avuto storie diverse. Contro il Barcellona non avevamo nulla da perdere e nella situazione dubbia del rigore su Pogba poteva girare tutto.però quella contro il Real Madrid adel 2017. Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, nel secondo siamo venuti meno come squadra e sacrificio. Il Real ci ha messo alle corde. Spero di poter giocare una terzadi ...

