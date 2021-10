Non tutti sono a conoscenza di questo retroscena su Matrimonio a prima vista Italia: è successo l’inimmaginabile, l’avreste mai detto? (Di martedì 19 ottobre 2021) Matrimonio a prima vista Italia è un programma seguitissimo, ma non tutti sono a conoscenza di questo retroscena: è successo l’impensabile. Siete pronti ad una nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia? Stasera, a partire dalle ore 21:15, su Real Time andranno in onda i nuovi episodi della settima stagione. E, come raccontato anche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 19 ottobre 2021)è un programma seguitissimo, ma nondi: èl’impensabile. Siete pronti ad una nuova puntata di? Stasera, a partire dalle ore 21:15, su Real Time andranno in onda i nuovi episodi della settima stagione. E, come raccontato anche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AleAntinelli : Sentiti non uno ma tre arbitri per cercare di capire perché Orsato non abbia dato vantaggio. Risposta di tutti e tr… - angelomangiante : Zaniolo trauma in iperflessione al ginocchio sinistro, già operato per la rottura del crociato. Domani esami stru… - ZZiliani : Il calcio italiano ha il cancro. È falsato, lo sanno tutti ma il Palazzo collude, l’informazione anche e nessuno di… - altrogiornorai1 : RT @JessicaMorlacc2: Ciao ragazzi e buon #19ottobre ! Tutti pronti per una nuova fiammante puntata di @altrogiornorai1 non mancate ! Me il… - massimo_aletti : 'Draghi confida nella propaganda e finirà male come tutti quelli che spezzano la corda a forza di tirarla. Ma per i… -