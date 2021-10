Non solo smartphone Xiaomi: vicine le auto elettriche del brand (Di martedì 19 ottobre 2021) Chi da tempo sceglie smartphone Xiaomi sa anche che il brand cinese offre un numero molteplice di soluzioni tecnologiche pure per la pulizia della casa (aspirapolveri e robot) e per la mobilità (monopattini e scooter). Per quest’ultimo settore, sappiamo da tempo che l’azienda si sta muovendo pure verso le auto elettriche ma ora abbiamo un’indicazione puntuale su quanto potrebbe essere necessario aspettare per avere a disposizione la prima soluzione in vendita. L’amministratore delegato di Xiaomi Corp Lei Jun ha affermato che già nella prima metà del 2024 l’azienda sarà in grado di produrre auto elettriche di massa, dunque pronte all’acquisto per i clienti. Mancano poco più di 2 anni al periodo indicato e se la tempistica sarà rispettata ci sarà di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Chi da tempo scegliesa anche che ilcinese offre un numero molteplice di soluzioni tecnologiche pure per la pulizia della casa (aspirapolveri e robot) e per la mobilità (monopattini e scooter). Per quest’ultimo settore, sappiamo da tempo che l’azienda si sta muovendo pure verso lema ora abbiamo un’indicazione puntuale su quanto potrebbe essere necessario aspettare per avere a disposizione la prima soluzione in vendita. L’amministratore delegato diCorp Lei Jun ha affermato che già nella prima metà del 2024 l’azienda sarà in grado di produrredi massa, dunque pronte all’acquisto per i clienti. Mancano poco più di 2 anni al periodo indicato e se la tempistica sarà rispettata ci sarà di ...

