Non solo Juventus - Roma, arriva un'altra accusa pesante per Orsato (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo il quotidiano Orsato sarebbe stato sorpreso a copiare durante i test regolamentari in un raduno arbitrale, che si svolgono periodicamente per garantire un corretto aggiornamento sulle regole. ... Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo il quotidianosarebbe stato sorpreso a copiare durante i test regolamentari in un raduno arbitrale, che si svolgono periodicamente per garantire un corretto aggiornamento sulle regole. ...

Advertising

ZanAlessandro : Non solo #Roma e #Torino. Da nord a sud il centrosinistra e il @pdnetwork vincono i #ballottaggi2021. Slogan e rice… - lauraboldrini : Non solo Roma e Torino, ma anche Varese, Latina, Cosenza, Isernia, Savona e tante altre città. Il centrosinistra… - CarloCalenda : Salvini non ha una linea. È solo quotidiano multiforme casino di un leader allo sbando. Uniche posizioni sensate e… - Paann611325591 : @alessiopadella tutto molto triste..anche io ho provato a smuovere qualcuno ma solo un gran rabbioso cinismo..credo… - hect8man : @six_182 Non confondere green pass con l'ideologia vaccinale. Io sono vaccinato, ma sono contro il green pass. Non… -