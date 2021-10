Non è vero che 350 mila militari statunitensi sono stati «congedati con disonore» per aver rifiutato il vaccino (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 14 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un messaggio in inglese tratto dalla app di messaggistica Telegram in cui si legge che circa 350 mila militari statunitensi sarebbero stati “congedati con disonore” («dishonorably discharged») per aver rifiutato il vaccino contro la Covid-19. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato delle autorità militari statunitensi. Contattato dai colleghi di Afp, Charlie Dietz, portavoce del Dipartimento della difesa degli stati Uniti, ha smentito la notizia, affermando che non era vero che circa 350 mila militari ... Leggi su facta.news (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 14 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un messaggio in inglese tratto dalla app di messaggistica Telegram in cui si legge che circa 350sarebberocon dire” («dishonorably discharged») perilcontro la Covid-19. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato delle autorità. Contattato dai colleghi di Afp, Charlie Dietz, portavoce del Dipartimento della difesa degliUniti, ha smentito la notizia, affermando che non erache circa 350...

