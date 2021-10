“Non ci sono parole”. Lutto nello sport italiano: sempre tra i migliori, sconfitto dalla malattia a 42 anni (Di martedì 19 ottobre 2021) Il mondo del ciclismo dice addio ad Alberto Tolomelli, considerato il “Cipollini emiliano”. Aveva 42 anni, fu compagno di squadra di Scarponi e da anni era tormentato da una brutta malattia. Alberto se n’è andato domenica sera. Il “Cipollini emiliano”, che proprio da Mario Cipollini aveva di recente ricevuto l’incitamento a non mollare in un video dedicato, alla fine non ce l’ha fatta. Tolomelli, classe 1979, vantava 150 vittorie tra giovanili e dilettanti e aveva indossato le maglie della Nicolò Biondi di Carpi, dell’Eternedile. Ma anche di importanti team veneti come il Velo Club Mantovani di Rovigo e la Zalf Euromobil Fior di Castelfranco Veneto (era stato compagno di squadra anche di Michele Scarponi e di Damiano Cunego). La Mantovani Rovigo su Facebook lunedì ha dedicato un commosso messaggio all’atleta di Cento: “Ciao Alberto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Il mondo del ciclismo dice addio ad Alberto Tolomelli, considerato il “Cipollini emiliano”. Aveva 42, fu compagno di squadra di Scarponi e daera tormentato da una brutta. Alberto se n’è andato domenica sera. Il “Cipollini emiliano”, che proprio da Mario Cipollini aveva di recente ricevuto l’incitamento a non mollare in un video dedicato, alla fine non ce l’ha fatta. Tolomelli, classe 1979, vantava 150 vittorie tra giovanili e dilettanti e aveva indossato le maglie della Nicolò Biondi di Carpi, dell’Eternedile. Ma anche di importanti team veneti come il Velo Club Mantovani di Rovigo e la Zalf Euromobil Fior di Castelfranco Veneto (era stato compagno di squadra anche di Michele Scarponi e di Damiano Cunego). La Mantovani Rovigo su Facebook lunedì ha dedicato un commosso messaggio all’atleta di Cento: “Ciao Alberto ...

