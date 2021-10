Non basta dire che la scuola italiana non funziona, bisogna spiegare come migliorarla (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 16 ottobre Paola Mastrocola e Luca Ricolfi hanno presentato la loro ultima ricerca sulla scuola italiana con il libro “Il danno scolastico” (La Nave di Teseo), il cui è estratto è stato pubblicato su Linkiesta. Un lavoro che finalmente ci porta a parlare dell’istruzione in Italia al di là dell’emergenza Covid. Il punto di partenza è che l’istruzione nel nostro Paese si sia appiattita e il corso di studi annacquato, come anche il livello di preparazione degli studenti. La loro denuncia in realtà non giunge del tutto nuova. Recentemente è uscito un rapporto della Fondazione Giovanni Agnelli incentrato sulle difficoltà delle scuole medie, ma che chiama in causa tutta l’architettura dell’istruzione italiana; l’Invalsi illustra tutti gli anni le criticità della scuola; la pubblicistica al riguardo è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 16 ottobre Paola Mastrocola e Luca Ricolfi hanno presentato la loro ultima ricerca sullacon il libro “Il danno scolastico” (La Nave di Teseo), il cui è estratto è stato pubblicato su Linkiesta. Un lavoro che finalmente ci porta a parlare dell’istruzione in Italia al di là dell’emergenza Covid. Il punto di partenza è che l’istruzione nel nostro Paese si sia appiattita e il corso di studi annacquato,anche il livello di preparazione degli studenti. La loro denuncia in realtà non giunge del tutto nuova. Recentemente è uscito un rapporto della Fondazione Giovanni Agnelli incentrato sulle difficoltà delle scuole medie, ma che chiama in causa tutta l’architettura dell’istruzione; l’Invalsi illustra tutti gli anni le criticità della; la pubblicistica al riguardo è ...

