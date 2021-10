“Noi criminalizzati” Così la Meloni legge la sconfitta del centrodestra

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 18 ott – Giorgiasul pessimo risultato delalle comunali è netta: “Noi”, dice, ammettendo lache però “non è una débâcle”., le ragioni dellae l’astensionismo Non è una débâcle, come ripete nel corso della conferenza stampa di ieri sera nella sede romana di FdI (“nelle grandi in città cinque erano in mano al centrosinistra, una al”), ma la tenuta del partito appare complicata. Secondo Giorgiaè il “braccio armato della sinistra” ad aver favorito notevolmente il risultato. “La tattica è sempre la stessa, criminalizzare l’avversario e renderlo impresentabile”, afferma riferendosi ai presunti scandali ad orologeria spuntati poco prima del voto. “Un evidente ...

Advertising

Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: 'La tattica è sempre la stessa, criminalizzare l’avversario e renderlo impresentabile' - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: 'La tattica è sempre la stessa, criminalizzare l’avversario e renderlo impresentabile' - LB19712 : RT @IlPrimatoN: 'La tattica è sempre la stessa, criminalizzare l’avversario e renderlo impresentabile' - IlPrimatoN : 'La tattica è sempre la stessa, criminalizzare l’avversario e renderlo impresentabile' - simonettatomass : 'Noi criminalizzati'. Ma in Fdi arrivano i primi dissensi -

Ultime Notizie dalla rete : Noi criminalizzati

Dopo la batosta di Roma, aumentano gli scricchiolii attorno alla linea tenuta da Fratelli d'Italia in questi mesi. Giorgia Meloni non è in discussione. Il leader ha ammesso la sconfitta ma ha fatto ...... una di Sant'Agostino e un'altra di Umberto Eco, si lancia in frasi del tipo "La verità e l'amore hanno sempre trionfato", "Seguite la vostra strada, quella del bene", "Crediamo instessi". "Non ...Dopo la batosta di Roma, aumentano gli scricchiolii attorno alla linea tenuta da Fratelli d'Italia in questi mesi. Giorgia Meloni non è in discussione. Il leader ha ammesso la sconfitta ma ha fatto de ...LIVORNO. Non reputa l’ordinanza una soluzione ai problemi della Venezia, ma al massimo un tampone contro l’emergenza esposti annunciata dai residenti. Per questo, l’assessore comunale al commercio Roc ...