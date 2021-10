Nissan - La Leaf sarà sostituita da una crossover elettrica

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il mercato automobilistico, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, sta manifestando un trend molto chiaro: la clientela dei costruttori preferisce acquistare Suv o. La conseguenza è la progressiva scomparsa di modelli che hanno fatto la storia delle quattro ruote come le berline a tre o due volumi. Le crescenti preferenze verso veicoli a ruote alte hanno effetti anche su veicoli di discreto successo, come la, per anni l'più venduta al mondo prima dell'arrivo sul mercato della Tesla Model 3: Guillaume Cartier, numero uno della filiale europea della Casa di Yokohama, ha infatti confermato che la compatta prodotta oggi a Sunderlandda una nuova, assegnata proprio allo stabilimento inglese nel quadro di un ...