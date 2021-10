Niente carcere per Genovese. La paradossale vicenda dell’ex deputato Pd (e poi Forza Italia). Nonostante la condanna definitiva a 6 anni e 8 mesi per ora resterà libero (Di martedì 19 ottobre 2021) Francantonio Genovese, ex segretario regionale del Pd in Sicilia ed ex parlamentare dem e poi di Forza Italia, condannato in via definitiva nei giorni scorsi a 6 anni e 8 mesi per lo scandalo dei fondi Ue per la formazione professionale, per ora resterà libero. La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che l’ex deputato messinese – accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, frode fiscale e tentata concussione – per il solo reato di riciclaggio dovrà subire un nuovo processo d’Appello davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Dunque, solo allora, Genovese sarà chiamato a scontare l’intera pena, che però è già passata in giudicato. A ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 ottobre 2021) Francantonio, ex segretario regionale del Pd in Sicilia ed ex parlamentare dem e poi dito in vianei giorni scorsi a 6e 8per lo scandalo dei fondi Ue per la formazione professionale, per ora. La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che l’exmessinese – accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, frode fiscale e tentata concussione – per il solo reato di riciclaggio dovrà subire un nuovo processo d’Appello davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Dunque, solo allora,sarà chiamato a scontare l’intera pena, che però è già passata in giudicato. A ...

