Nicolas Cage sfoggia un look incredibile sul set del western Butcher’s Crossing (Di martedì 19 ottobre 2021) Nicolas Cage sfoggia un look davvero selvaggio nella prima foto dal set del western Butcher's Crossing, in lavorazione nel Montana. Nicolas Cage si trova attualmente in Montana, impegnato sul set del western di Gabe Polsky Butcher's Crossing, e proprio dal set giunge una foto che svela l'incredibile look dell'attore. La foto diffusa da Deadline mostra Nicolas Cage in versione calva con una cicatrice sul volto, in posa in una foresta con indosso una pelliccia di bufalo. Nel film, Cage interpreta proprio un cacciatore di bufali di nome Miller. Butcher's Crossing, scritto e diretto da Gabe Polsky, è basato sul romanzo di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021)undavvero selvaggio nella prima foto dal set delButcher's, in lavorazione nel Montana.si trova attualmente in Montana, impegnato sul set deldi Gabe Polsky Butcher's, e proprio dal set giunge una foto che svela l'dell'attore. La foto diffusa da Deadline mostrain versione calva con una cicatrice sul volto, in posa in una foresta con indosso una pelliccia di bufalo. Nel film,interpreta proprio un cacciatore di bufali di nome Miller. Butcher's, scritto e diretto da Gabe Polsky, è basato sul romanzo di ...

