Nicola Porro porta il brigatista in studio? Rita Dalla Chiesa sbrocca: "Non ci sto, sulla mia pelle...", parole pesantissime (Di martedì 19 ottobre 2021) In tv, un qualcosa che innervosisce, che non piace, che fa scattare. E quel qualcosa, innervosisce - nella circostanza in esame - Rita Dalla Chiesa, la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa Nostra in un attentato. Dal terrorismo mafioso, insomma. Il tutto avviene nella serata di lunedì 18 ottobre. In onda su Rete 4 c'è Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro. In studio ci sono Renato Curcio e Mara Cagol, il primo fondatore delle Brigate Rosse e la seconda esponente di spicco del movimento terroristico comunista, ma soprattutto moglie del primo. Di Curcio si è tornati a parlare in questi giorni per la presentazione del suo ultimo libro, avvenuta a Milano. E contro la loro presenza in ...

