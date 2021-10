(Di martedì 19 ottobre 2021), lei è l'unico Presidente del6). Come si sente? 'Praticamentel'dei. Minisindaco dell'dei municipi'. In che senso? 'Il...

Advertising

you_trend : ??? Ricordiamo che il Municipio VI è l'unico dove il candidato di centrosinistra alla presidenza del municipio non è… - davidedesario : Nicola Franco: «Io, ultimo dei Mohicani: ho vinto al Municipio 6 perché sono da sempre un uomo di destra-centro»… - nicolafranco70 : VI Municipio di Roma, il centrodestra stravince con Nicola Franco. E Michetti batte Gualtieri – Secolo d'Italia - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: VI Municipio di Roma, il centrodestra stravince con Nicola Franco. E Michetti batte Gualtieri - nicola_nicola64 : RT @dantegiumanini: @corra_franco @nicola_nicola64 @matteosalvinimi Altroché -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Franco

, lei è l'unico Presidente del centrodestra (Municipio 6). Come si sente? 'Praticamente sono l'ultimo dei Mohicani. Minisindaco dell'ultimo dei municipi'. In che senso? 'Il municipio ...L'ultima bandierina è infatti caduta proprio nella ormai ex roccaforte del Movimento, conquistata da. Che da oggi è a sua volta l'unico rappresentante del centrodestra su una poltrona ...Nicola Franco, lei è l’unico Presidente del centrodestra (Municipio 6). Come si sente? «Praticamente sono l’ultimo dei Mohicani. Minisindaco dell’ultimo ...La larga conquista del Campidoglio da parte di Roberto Gualtieri fa da traino al centrosinistra anche nei municipi: d’ora in avanti 14 su 15 saranno targati dem. Unica eccezione il Municipio ...