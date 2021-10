Newcastle | i club di Premier bloccano sponsor dai sauditi

(Di martedì 19 ottobre 2021) Si compatta sempre di più il fronte deidicontro il. Come riporta il Guardian, le squadre del massimo campionato inglese hanno indetto una riunione di emergenza per impedire alla società recentemente acquistata dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita di firmare un nuovo (e ricchissimo) accordo diizzazione. Il nuovo regolamento vieterà L'articolo

Advertising

marca : ?? Klopp critica al Newcastle: 'Es como la Superliga, pero solo para un club' - CalcioFinanza : I club di Premier League si compattano contro il Newcastle: approvato il divieto di nuovi sponsor dall'Arabia Saudi… - BisInterista : Premettendo che è una bufala grossa come una casa, tanti di voi non capiscono che eventualmente l'Inter sarebbe la… - dayfootball1981 : #Sportwashing Il calcio del popolo ragazzi: 'unico voto contrario il Newcastle, il Manchester City si è astenuto'.… - sportface2016 : #PremierLeague, club contro il #Newcastle: congelati gli accordi di sponsorizzazione -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle club

...congelare momentaneamente - lo stop durerà un mese - qualsiasi accordo commerciale o di sponsorizzazione delche possa in qualche modo essere ricondotto al fondo che detiene l'80% delMolti deidella Premier League sono preoccupati che i proprietari sauditi dipossano concludere accordi di sponsorizzazione 'fittizi' in Arabia Saudita , e vogliono che vengano messe ...Premier League, i club si scagliano contro il Newcastle: congelati gli accordi di sponsorizzazione con la proprietà saudita.Il Guardian: "Sono preoccupati che i proprietari sauditi concludano accordi di sponsorizzazione "fittizi" in Arabia Saudita" ...