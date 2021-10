New York: da app di incontri a ristorante, al Bumble Brew la prima mossa la fa la donna (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la collaborazione tutta americana tra l'app di incontri Tinder e il servizio di trasporti Uber, anche Bumble si rinnova offrendo ai suoi utenti un nuovo spazio per incontrarsi: un ristorante nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la collaborazione tutta americana tra l'app diTinder e il servizio di trasporti Uber, anchesi rinnova offrendo ai suoi utenti un nuovo spazio per incontrarsi: unnel ...

Advertising

breeadail : Here is a video captured by @localteamtv of the ongoing port protests— #TRIESTERESISTE Il capo ufficio di Roma de… - borghi_claudio : La cosa che mi manda ai matti è sentire le legioni di persone in televisione che commentano come se quello che sta… - fattoquotidiano : “Everything is getting more expensive”, tutto sta diventando più costoso, è il titolo di un’analisi del New York Ti… - AretusaMoro : RT @Raffael31784437: L’esito delle elezioni chiarisce (nel caso ci fossero stati dubbi) perché la sinistra favorisce l’immigrazione indiscr… - SimonaCroisette : E neanche oggi mi sono svegliata a New York in un mega appartamento nell’UES ??????#Buongiorno -