Netflix | il mercato guarda alla trimestrale

(Teleborsa) – Discesa moderata per Netflix, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente, con il mercato che attende i risultati trimestrali. Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore dei video on demand rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. La tendenza di breve di Netflix è in rafforzamento con area di resistenza vista a 640,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 632,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 649,4.

