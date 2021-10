Nervi tesi a Strasburgo, Il premier polacco annulla la conferenza stampa: «Basta minacce, abbiamo combattuto il Terzo Reich» – Il video (Di martedì 19 ottobre 2021) Il premier polacco Mateusz Morawiecki al Parlamento europeo dice no alla «lingua delle minacce e delle imposizioni» dell’Europa sullo stato di diritto. «Non sono d’accordo che dei politici minaccino e terrorizzino la Polonia, dice il primo ministro. Il ricatto è diventato un metodo di fare politica verso alcuni Stati membri, ma non è così che agiscono le democrazie. Noi siamo un Paese fiero. abbiamo pagato con tante vittime la nostra lotta per la democrazia. abbiamo salvato Parigi e Berlino dagli attacchi bolscevichi», dice. «abbiamo lottato contro il Terzo Reich, e combattuto anche quando «Solidarnosc ha dato speranza di rovesciare il sistema totalitaristico russo». «Per noi è una scelta di civiltà l’integrazione europea, noi ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) IlMateusz Morawiecki al Parlamento europeo dice no alla «lingua dellee delle imposizioni» dell’Europa sullo stato di diritto. «Non sono d’accordo che dei politici minaccino e terrorizzino la Polonia, dice il primo ministro. Il ricatto è diventato un metodo di fare politica verso alcuni Stati membri, ma non è così che agiscono le democrazie. Noi siamo un Paese fiero.pagato con tante vittime la nostra lotta per la democrazia.salvato Parigi e Berlino dagli attacchi bolscevichi», dice. «lottato contro il, eanche quando «Solidarnosc ha dato speranza di rovesciare il sistema totalitaristico russo». «Per noi è una scelta di civiltà l’integrazione europea, noi ...

