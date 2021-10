Nella manovra il solito finto taglio delle tasse (Di martedì 19 ottobre 2021) Una Legge di Bilancio che può contare su quasi 23 miliardi di budget di cui solo otto saranno destinati al taglio delle tasse. Tra i progetti da realizzare troviamo la revisione dell'Irpef, per cercare di ridurre la distanza in termini di aliquote fiscali tra il secondo e il terzo scaglione. Ma non solo, c'era anche chi ipotizzava un'eliminazione definitiva dell'Irap, ipotesi poi rivista, a causa delle poche risorse, e tutta la questione del cuneo fiscale legato al mondo del lavoro. Aspetto, quest'ultimo, da non sottovalutare, dato che l'Italia risulta essere il terzo paese a livello Ocse con le tasse più alte su imprese e lavoratori. Nelle 36 giurisdizioni analizzate il cuneo ha un'incidenza media del 36%, contro un 48% italiano. Significa che nel nostro Paese un lavoratore standard single e senza ... Leggi su panorama (Di martedì 19 ottobre 2021) Una Legge di Bilancio che può contare su quasi 23 miliardi di budget di cui solo otto saranno destinati al. Tra i progetti da realizzare troviamo la revisione dell'Irpef, per cercare di ridurre la distanza in termini di aliquote fiscali tra il secondo e il terzo scaglione. Ma non solo, c'era anche chi ipotizzava un'eliminazione definitiva dell'Irap, ipotesi poi rivista, a causapoche risorse, e tutta la questione del cuneo fiscale legato al mondo del lavoro. Aspetto, quest'ultimo, da non sottovalutare, dato che l'Italia risulta essere il terzo paese a livello Ocse con lepiù alte su imprese e lavoratori. Nelle 36 giurisdizioni analizzate il cuneo ha un'incidenza media del 36%, contro un 48% italiano. Significa che nel nostro Paese un lavoratore standard single e senza ...

