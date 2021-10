Nel diario inedito di Marta Russo riemerge l'amore per la scherma (Di martedì 19 ottobre 2021) una giornata come tante, Tiziana Russo apre un armadio di casa e a distanza di tanti anni dall'omicidio di sua sorella Marta il 9 maggio 1997, all'università La Sapienza di Roma, fa una scoperta. "... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) una giornata come tante, Tizianaapre un armadio di casa e a distanza di tanti anni dall'omicidio di sua sorellail 9 maggio 1997, all'università La Sapienza di Roma, fa una scoperta. "...

Advertising

leuconoe76 : @SalonedelLibro @NicolaLagioia Sta frase ce l'avevo scritta nel diario delle medie. - Gazzetta_it : Marta Russo raccontata da #MartaRusso Nel diario spuntato da un armadio quell'amore per la scherma - elavocesispezza : tre anni di giovani, è impossibile sia già passato tutto questo tempo. giovani è nel mio cuore e lo sarà per sempre… - alfcolella : @domitilla @federicacaladea Davvero. Ho controllato dopo aver letto il tweet di Federica. E, non cj crederai, anche… - Anna26648966 : @adriana_fenzi @DebAttanasio Mio figlio, nato nel 1996, è arrivato fin nel dopoguerra ma con poco approfondimento.… -