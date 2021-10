Nel Casertano poliziotto libero da servizio ferma scippatore (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un poliziotto della Squadra Mobile di Caserta libero dal servizio ha inseguito e fermato un 27enne che aveva appena scippato la borsa, assieme ad un complice, ad una donna in bici, facendola cadere. Il fatto è avvenuto a Capua. Il poliziotto era in auto quando ha notato due uomini che si avvicinavano velocemente ad una donna e le prendevano la borsa che era nel cestino della bici; la donna è rovinata al suolo, mentre i ladri in fuga sono stati inseguiti dal poliziotto prima in auto e quindi a piedi. L’agente è riuscito ad acciuffare il ladro che aveva la borsa, questi ha cercato di divincolarsi ma è stato bloccato. Poco dopo sono arrivati i colleghi del poliziotto, che hanno raccolto la denuncia della donna arrestando il ladro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Undella Squadra Mobile di Casertadalha inseguito eto un 27enne che aveva appena scippato la borsa, assieme ad un complice, ad una donna in bici, facendola cadere. Il fatto è avvenuto a Capua. Ilera in auto quando ha notato due uomini che si avvicinavano velocemente ad una donna e le prendevano la borsa che era nel cestino della bici; la donna è rovinata al suolo, mentre i ladri in fuga sono stati inseguiti dalprima in auto e quindi a piedi. L’agente è riuscito ad acciuffare il ladro che aveva la borsa, questi ha cercato di divincolarsi ma è stato bloccato. Poco dopo sono arrivati i colleghi del, che hanno raccolto la denuncia della donna arrestando il ladro ...

